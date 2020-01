Mattino 5, Francesco Vecchi fa una clamorosa gaffe: interviene Striscia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesco Vecchi commette una gaffe clamorosa a Mattino 5: Striscia la Notizia parte all’attacco Non è passata inosservata a Striscia la gaffe commessa da Francesco Vecchi in una recente puntata di Mattino Cinque. Come segnalato nell’appuntamento del TG satirico di Antonio Ricci di oggi, lunedì 13 gennaio 2020, in onda come sempre nell’access prime time di Canale 5 e condotto da Ficarra e Picone, il braccio destro di Federica Panicucci a Mattino 5, durante una recente diretta, lanciando un collegamento, ha presentato il suo inviato chiamandolo “Marcello Mastroianni” (famoso attore scomparso nel 1996). In realtà il nome del giornalista in questione era proprio Marcello, ma il cognome non era affatto Mastroianni. Quello di Francesco Vecchi è stato un lapsus che sicuramente anche il pubblico da casa avrà notato, ma che è senza dubbio perdonabile, visto che in ... Leggi la notizia su lanostratv

