Matteo Salvini finge di non ricordare la condanna per il coro razzista contro i napoletani (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il leader della Lega ha commentato così l'esistenza di una condanna per la violazione della legge Mancino, risalente a un episodio del 2009: "Il decreto di condanna penale per razzismo al processo di Torino? Ho calcolato 12 inchieste e processi aperti a mio carico, dal vilipendio all'abuso d'ufficio fino all'istigazione all'odio e al sequestro di persona, poi non ricordo ancora altro". Leggi la notizia su fanpage

LegaSalvini : Matteo Salvini ai ragazzi di San Patrignano: “Mi date la forza per combattere la battaglia contro la droga”. - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO LAMORGESE: 'BASTA UNA SETTIMANA E MEZZA PER SUPERARE GLI SBARCHI DI TUTTO GENNAIO 2019' - Fontana3Lorenzo : ?? Anche l'ex magistrato Carlo Nordio afferma che il processo contro Matteo Salvini avrebbe solo uno scopo politico!… -