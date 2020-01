Maltempo: Bper a sostegno privati e imprese, previsti finanziamenti ad hoc (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Bper Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi di famiglie e imprese che hanno subito pesanti danni a causa dell’esondazione del fiume Idice dello scorso novembre, che ha interessato i comuni di Budrio, Castenaso e Molinella, in provincia di Bologna. L’Istituto di credito, infatti, mette a disposizione dei finanziamenti fino a 20 mila euro per le famiglie e fino a 100 mila euro per le imprese, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi e successivamente il tasso fisso dell’1%. Per importi superiori il tasso sarà fisso all’1%. Le domande potranno essere avanzate fino al 29 febbraio 2020. “Con questo intervento – sottolinea Paolo Barchi, responsabile della Direzione Regionale Emilia Est di Bper Banca – ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

