Lucca, riceve lo sfratto: 42enne si dà fuoco, è gravissimo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Arrivano in questi momenti drammatiche notizie dalla provincia di Lucca, precisamente dal comune di Altopascio dove un uomo di origine brasiliana di 42 anni, di fronte alla notizia dello sfratto, si sarebbe dato fuoco per protesta. Ricevuto lo sfratto si dà fuoco: è gravissimo Questa mattina la notizia arrivata dall’ufficiale giudiziario che lo informava dell’ordinanza esecutiva di sfratto dalla sua abitazione, poi l’insano gesto. In protesta allo sfratto ricevuto, così un brasiliano avrebbe deciso di opporsi dandosi fuoco. Un gesto estremo che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori: giunti sul luogo e valutate le critiche condizioni del 42enne – di cui non si hanno notizia circa l’identità – si è deciso per l’immediato trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cinisello di Pisa dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito dai ... Leggi la notizia su thesocialpost

