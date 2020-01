LIVE Sinner-Paire 4-6, 6-2, 2-3 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Sinner rimane in scia a Paire, mentre si entra nel momento decisivo del match (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Servizio e rovescio: questo lo schema con cui Sinner rimane in scia di Paire. Ora nuova opportunità per provare a strappare il servizio al francese. 40-30 Fa altrettanto Paire. 40-15 Accelera col dritto Sinner. 30-15 Rovescio in salto di Paire: palla fuori. 15-15 Erroraccio di Paire che restituisce la cortesia. 0-15 Sinner non inizia certamente al meglio questo turno di battuta. 3-1 Paire che si aggrappa al servizio per ristabilire le distanze. 40-30 Ace di Paire. 30-30 Questa volta fa tutto bene invece l’altoatesino costringendo l’avversario a un pallonetto che si rivela errato. 30-15 Punto senza senso: Sinner prima salva un attacco del francese rifugiandosi nel più classico dei pallonetti, poi sciupa tutto sbagliando il rovescio incrociato nei pressi della rete. 15-15 Ormai un classico del match: un punto a testa ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sinner-Paire 4-6 6-2 0-1 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Paire trova subito il break nel terzo e decisivo set -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Paire ATP Auckland 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Sinner-Paire #Auckland #DIRETTA: - GianPieroGpg : RT @SuperTennisTv: Sta per iniziare una nuova settimana di grande #tennis... in diretta domani il #WTA di Adelaide e l'#ATP di Auckland con… -