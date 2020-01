LIVE Sinner-Paire 4-6, 6-2, 0-1 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Paire trova subito il break nel terzo e decisivo set (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Recupero vincente dell’azzurro sull’attacco del rivale e dritto che infila la guardia di Paire. 40-15 Fa malissimo a Sinner ora il gioco a tutto braccio di Paire. 30-15 Passante vincente del transalpino. 15-15 Ricomincia con un quindici per parte, questo turno di servizio che vede Paire servire. 0-1 Risposta meravigliosa di Paire sulla seconda lavorata di Sinner. La palla si infila all’incrocio delle righe: il francese va in vantaggio. 30-40 Altro sbaglio dell’azzurro, che col rovescio incrociato si schianta contro la rete. Palla break per Paire. 30-30 Fa tutto Sinner, che ora trova un bell’attacco a rete. 15-30 Errore col dritto di Sinner. 15-15 Ace di Sinner confermato dal Challenge 0-15 E’ di Paire il primo punto del terzo e decisivo set. Al servizio c’è Sinner. 6-2 ANCORA Sinner IN ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sinner-Paire ATP Auckland 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Sinner-Paire #Auckland #DIRETTA: - GianPieroGpg : RT @SuperTennisTv: Sta per iniziare una nuova settimana di grande #tennis... in diretta domani il #WTA di Adelaide e l'#ATP di Auckland con… - Pasquorum : RT @lorenzofares: Mi stuzzicherebbe non poco vedere un match tra @janniksin ???? e @benoitpaire ????: gioventù e potenza vs genio e sregolatezz… -