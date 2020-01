LIVE Dakar 2020, 13 gennaio in DIRETTA: vince Serradori tra le auto, Fernando Alonso secondo! Niente gara per moto e quad (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.55: auto giunte al traguardo di questa ottava tappa e vittoria del francese Serradori con la Century. Riscontro a sorpresa, ma ancor più notevole è il risultato di Fernando Alonso che ha concluso in seconda posizione a 4’04” dal transalpino, precedendo con la Toyota la Mini dell’argentino Terranova (+6’19). Nono e quattordicesimo Peterhansel e Sainz, con un ritardo di 13’11” e di 19’15”. Con questa situazione di classifica Sainz ha 6’40” su Al-Attiyah e 13’09” su Peterhansel. Alonso è 12°. 10.14: Al rilevamento dei 424 km (tra le auto) il francese Serradori guida con 4’37” di vantaggio su un sorprendente Fernando Alonso e con 5’18” sull’altra Toyota del sudafricano de Villiers. Quarto il saudita Al Rajhi che aveva guidato le fila fino al ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves Alonso 2° nella Dakar. Sinner… - zazoomnews : LIVE Dakar 2020 13 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso 6° dopo 318 km le moto e i quad non gareggeranno in segno di… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves Alonso 6° nella Dakar. Sinner… -