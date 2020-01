Lightmatter, un puzzle game in stile Portal, ottiene un nuovo trailer da brividi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il misterioso trailer di lancio di Lightmatter, uno strano puzzle game in prima persona in stile Portal, è arrivato, e spiega esattamente quale sia la materia luminosa nel gioco e da dove provenga.La storia di Lightmatter inizia con un inventore che ha creato un'incredibile nuova fonte di energia. Il vostro scopo sarà di manipolare le fonti luminose portandole da un punto A ad un punto B, stando attenti alle ombre che saranno il vero nemico del gioco.Il trailer non spiega molto in realtà, ma risulta essere particolarmente criptico e che sicuramente incuriosisce. Atteso su PC per il 15 gennaio, sarà possibile provare la demo di un'ora. Se in seguito il gioco vi piace potrete acquistarlo in modo da trasferire ogni vostro salvataggio. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer di annuncio.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

