Libia, Conte: "La tregua sia duratura"

Libia "anche con i libici, non è possibile farlo senza un approccio inclusivo". Lo ha detto il premier Conte che ad Ankara ha visto il presidente Erdogan. "E' importante siglare la tregua ma anche rispettarla. Lavoriamo perché si compia un percorso già disegnato dall' Onu. Ue, Turchia e Russia avranno un grande ruolo", ha spiegato, facendo poi appello al popolo libico: "Scegliete un futuro di prosperità. Con la via democratica l'Italia sarà sempre alleata".(Di lunedì 13 gennaio 2020) Al vertice di Berlino si discuterà del futuro della

