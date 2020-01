Infortunio Zaniolo: operazione riuscita perfettamente (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Zaniolo: terminata l’operazione chirurgica per il centrocampista giallorosso. Intervento riuscito perfettamente L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto nel pomeriggio Nicolò Zaniolo è terminato in questi minuti. operazione riuscita perfettamente e fase riabilitativa che inizierà a partire da domani. Attesa per il comunicato ufficiale del club. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - sechesi : Assurdo il destino di Zaniolo e Demiral: stesso identico infortunio nello stadio in cui avrebbero dovuto giocare, e… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Rottura del crociato anteriore per Nicolò #Zaniolo: domani sarà operato ?? -