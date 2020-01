Infortunio Zaniolo, la maledizione dei crociati e un dato che fa riflettere (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Zaniolo, la maledizione dei crociati in casa Roma non ha davvero fine. Il dato sui problemi al ginocchio fa riflettere Paradossale, al lunedì mattina, la situazione dell’umore dei tifosi della Roma. I giallorossi si ritrovano in una condizione di profonda delusione dovuta certamente alla seconda sconfitta consecutiva, ma sopratutto per l’Infortunio di Nicolò Zaniolo. C’è il dispiacere generale per un giovane giocatore che ha dimostrato di essere un calciatore fenomenale e, sopratutto, un bravissimo ragazzo. Dopo l’operazione il classe ’99 dovrà affrontare il solito iter tra riabilitazione e recupero fisico. I tempi di recupero sono ormai noti: tra i 4 e i 6 mesi in base a come reagirà l’articolazione. Di fatto, l’Europeo per cui Zaniolo aveva già praticamente staccato un biglietto, è a serissimo rischio. Una serie di fattori che ... Leggi la notizia su calcionews24

