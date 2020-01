Infortunio Zaniolo: il dottor Mariani a Villa Stuart, Europei a rischio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Zaniolo, sconfitta e beffa per la Roma contro la Juve: lesione del legamento crociato per il giocatore, uscito dal campo in lacrime Nicolò Zaniolo, in mattinata, verrà operato a Villa Stuart dopo aver riportato la lesione del legamento crociato anteriore nel corso del primo tempo della gara di ieri sera tra Roma e Juventus. Ad eseguire l’intervento il professor Mariani, presente durante gli accertamenti a caldo e già arrivato presso la clinica questa mattina. Europei a rischio per il talento classe 1999, anche se La Gazzetta dello Sport tiene aperta una piccola speranza. Infortunio Zaniolo, la dinamica della caduta e l’esito degli esami 21:18 – Pessime notizie in casa Roma: si ferma per Infortunio Nicolò Zaniolo nel match contro la Juventus. Il fantasista giallorosso si è fatto male al 32′ a seguito di un contrasto con de Ligt, che ha bloccato la ... Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Rottura del crociato anteriore per Nicolò #Zaniolo: domani sarà operato ?? - DiMarzio : L'in bocca al lupo di Buffon a Zaniolo ??? -