Infortuni | morto operaio sepolto da detriti in cantiere M4 a Milano**

Milano, 13 gen. (Adnkronos) – E' morto all'ospedale San Carlo di Milano l'operaio sepolto dai detriti e dal terriccio provocati da una frana nel cantiere di piazza Tirana della Metro 4 di Milano. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, una volta arrivato in ospedale, già in arresto circolatorio, l'uomo, 42 anni, è stato intubato dai medici che hanno tentato nuovamente di rianimarlo, dopo le manovre del 118, senza successo.

