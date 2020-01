Garanzini: Allegri avrebbe gestito i cambi diversamente da Sarri (Di lunedì 13 gennaio 2020) Su La Stampa, Gigi Garanzini scrive di Roma-Juventus di ieri sera all’Olimpico. Una sfida durata dieci minuti. “Il tempo di una spaccata di Demiral su punizione del solito Dybala, e di un regalo di Veretout allo stesso Dybala, abbattuto in area per la sentenza dal dischetto di Ronaldo. Sul 2-0 la Juve ha arretrato il baricentro e tirato il freno a mano, la Roma ci ha provato di tanto in tanto per onor di firma più che per effettiva convinzione”. I due momenti più emozionanti della partita sono stati gli infortuni di Demiral e Zaniolo. Poi tante occasioni sprecate. Ma ci ha messo qualcosa di suo anche Sarri. Garanzini polemizza con le sostituzioni attuate dal tecnico bianconero: “Ci ha messo del suo anche Sarri, nel finale, con un paio di cambi contemporanei che Allegri, per dirne uno, avrebbe gestito diversamente. Dybala, per dirne un altro, è buono è caro e non ... Leggi la notizia su ilnapolista

