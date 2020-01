Francesca De André va in tribunale: “Quando è troppo è troppo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesca De André comparirà dinanzi al giudice dopo gli scoop sull’attuale compagno Giorgio Tambellini Incorreggibile. Intervistata sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000, Francesca De André attacca a spron battuto Biagio d’Anelli, la sorella Fabrizia e addirittura l’ex Gennaro Lillio. Tra le parti è in corso una faida che si protrae da parecchi mesi. Dopo l’uscita dal Grande Fratello 16, la nipote del Faber ha dovuto recuperare la relazione con Giorgio Tambellini, ricostruendo le dinamiche dietro le sue tanto millantate scappatelle. Ma l’opinionista di Barbara d’Urso ha pure preso le distanze dal personal trainer napoletano, rimastole vicino nonostante le vicende in amore. In tutta onestà, Tambellini ospite della Casa, pareva avesse ammesso le proprie responsabilità. Successivamente all’uscita, e tramontata la storia tra lei e Lillio, Francesca De André ha perdonato ... Leggi la notizia su kontrokultura

