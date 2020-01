Follia in Tangenziale a Napoli, 5 scooter contromano in un gioco suicida (Di lunedì 13 gennaio 2020) In provincia di Napoli cinque scooter sono stati protagonisti di un nuovo folle gioco: circolare contro mano in Tangenziale. Sabato notte, intorno alle 2:30, cinque scooter sono stati visti sfrecciare contromano in Tangenziale nel tratto tra Agnano e Pozzuoli. La strada era percorsa da diversi automobilisti che hanno visto correre i motorini, per altro a … L'articolo Follia in Tangenziale a Napoli, 5 scooter contromano in un gioco suicida NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

