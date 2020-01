Federica Panicucci contro Salvo Veneziano: “A me questo video fa orrore” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La conduttrice condanna le dichiarazioni pronunciate dall’imprenditore ex GF prima edizione. “A me questo video fa orrore. Trovo terribile quello che Salvo dice e gli altri che ridono. Lo trovo disgustoso, una cosa del genere è intollerabile”. Così oggi a ‘Mattino 5’ Federica Panicucci ha commentato il video choc in cui Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello Vip, utilizza espressioni pesanti nei confronti della coinquilina Elisa De Panicis. L'articolo Federica Panicucci contro Salvo Veneziano: “A me questo video fa orrore” proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

trash_italiano : Federica Panicucci contro Salvo Veneziano a #Mattino5 - mattino5 : .@fede_panicucci a #Mattino5 condanna le parole del concorrente del #GFVIP sulle donne - Profilo3Marco : RT @Unf_Tweet: Da @mattino5 Federica Panicucci prende posizione dopo le frasi choc di #salvoveneziano su Elisa de Panicis #mattino5 #gfvip… -