Dazi, Coldiretti a Ue: agire subito

scrive ai commissari Ue nel giorno in cui -chiusa la procedura consultiva del Dipartimento Commercio Usascade l'ultimatum sui nuoviper la lista allargata di prodotti Ue, inclusi cibi italiani della dieta mediterranea. Il presidente Prandini scrive: "Apprezziamo gli sforzi fatti,vorremmo sottolineare la necessità che la Commissione agisca il più presto possibile per evitare ulteriori escalation delle misure; non sarebbe prima volta che agricoltori sono penalizzati da dispute geopolitiche che non li riguardano direttamente"(Di lunedì 13 gennaio 2020)