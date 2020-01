Crisi in Libia, Putin convoca a Mosca Haftar e al-Sarraj: oggi la firma per la tregua (Di lunedì 13 gennaio 2020) È attesa oggi a Mosca la firma di un accordo per il cessate il fuoco in Libia, in vigore con non poche difficoltà da ieri 12 gennaio, dopo l’invito del presidente russo Vladimir Putin accolto dal premier libico Fayez al-Sarraj e il suo avversario Khalifa Haftar. Dopo nove mesi di sconti arrivati fino alle porte di Tripoli, la mediazione russa e turca potrebbe portare a un passo determinante per la de-escalation nel territorio libico. Già ieri sera al-Sarraj, in un breve discorso in tv aveva invitto i libici a «voltare pagina sul passato, di rifiutare la discordia e di compiere uno sforzo per spostarsi verso la stabilità e la pace». Non è scontato un faccia a faccia tra i due leader libici, già sfumato lo scorso mercoledì dopo il tentativo del governo italiano a palazzo Chigi. Il capo del gruppo di contatto russo in Libia, Lev Dengov, ha comunque confermato l’incontro previsto per ... Leggi la notizia su open.online

Agenzia_Dire : Il ministro degli Esteri @luigidimaio al lavoro per la crisi in #Libia: 'Presto tavolo con #Russia, #Turchia e… - Tg3web : La crisi in Libia e la fragile tregua riportano in primo piano la questione migranti. Oltre un centinaio quelli tra… - fanpage : Crisi in #Libia, il governo: 'Tregua violata. Haftar si ritiri o risposta sarà violenta' -