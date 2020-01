CorSport: per il Napoli spunta la tentazione Vertonghen (Tottenham) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Napoli continua a guardarsi intorno nel mercato. Per la difesa, spunta poi la tentazione Jan Vertonghen, che ad aprile fa 33 anni. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Va in scadenza, a giugno, con il Tottenham. Ci sono stati ripetuti colloqui con il suo entourage che hanno creato spiragli e spinto a una serie di riflessioni. È una ipotesi tenuta lì, anche perché il Progetto in genere sfugge a certe scelte d’età avanzata (Llorente è stata un’eccezione) e però non si sono registrate novità, non perché si possa pensare che si chiuda in tempi rapidi”. Ma se dovesse trapelare la voglia del calciatore di lasciare la Premier, scrive il quotidiano sportivo, “il Napoli sarebbe pronto ad accelerare”. L'articolo CorSport: per il Napoli spunta la tentazione Vertonghen (Tottenham) ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

