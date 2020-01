Come Israele è diventato una potenza militare e tecnologica (Di lunedì 13 gennaio 2020) Recentemente il ministero della Difesa israeliano ha annunciato che nei prossimi mesi sarà sperimentato un sistema d’arma avveniristico basato sulla tecnologia laser. Il progetto è ancora classificato e scarseggiano le informazioni in merito, ma il generale Yaniv Rotem, a capo del Direttorato della Difesa per la Ricerca e lo Sviluppo, ha espresso ottimismo, sostenendo che il successo delle sperimentazioni inaugurerà “una nuova era di guerra energetica in cielo, terra e mare”. Negli stessi giorni, la compagnia Watergen veniva premiata a Las Vegas ai “Mark of Excellence Awards” per aver realizzato “Genny”, una macchina capace di estrarre fino a 30 litri al giorno di acqua potabile, pulita e di alta qualità dall’aria. Le scoperte nei campi della tecnologia laser e aria-acqua sono soltanto alcuni degli innumerevoli traguardi raggiunti da ... Leggi la notizia su it.insideover

