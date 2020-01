Caso Gregoretti, maggioranza abbandona la Giunta: "È un colpo di mano" (Di lunedì 13 gennaio 2020) La maggioranza ha abbandonato i lavori della Giunta per le Immunità del Senato. Pd, Italia Viva e M5S avevano chiesto che fosse messo in votazione la richiesta di acquisire i documenti sullo stato di salute di alcuni migranti a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana, richiesta bocciata.Era stato il senatore M5S Mattia Crucioli ad avanzare la richiesta di ulteriore istruttoria e il presidente Maurizio Gasparri ha votato contro, facendo arrivare a un pareggio la votazione, equivalente a una bocciatura.“Non era mai accaduto che un’istanza presentata per poter giudicare nel merito una vicenda delicata come questa venisse respinta. Con un colpo di mano, approfittando dell’assenza dei senatori Grasso e Giarrusso in missione con la commissione Antimafia, hanno anche convocato l’ufficio di presidenza per domani alle 19”, ha spiegato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

