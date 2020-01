Cane scomparso da 12 giorni a Sardara: Francesco lancia un appello (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il piccolo Francesco e i suoi genitori sono disperati: il loro Cane è scomparso da Sardara ormai da 12 giorni. L’appello del bimbo è straziante: il suo migliore amico è scappato la notte di Capodanno spaventato dai botti. “Volevo solo dirvi – ha confessato ai microfoni di Videolina – che se voi di Sardara o San Gavino, o Sanluri o anche Villanova, lo avete visto, contattateci per favore“. Francesco è così triste per la perdita del Cane che ha addirittura smesso di andare a scuola. I genitori sono preoccupati. Sardara, Cane scomparso da giorni Francesco non va più a scuola da quando ha perso il suo Cane: la notte di Capodanno, infatti, l’animale ha saltato la recinzione a Sardara spaventato dai botti. Da quel momento non è più tornato a casa. “È come se mancasse un figlio” ha rivelato il padre del bimbo. “Se lo vedete – ha poi ... Leggi la notizia su notizie

