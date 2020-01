Ballando con le stelle, Selvaggia: “Carlucci innamorata di un concorrente” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ballando con le stelle 2020, Selvaggia Lucarelli: “Milly Carlucci si è innamorata di un concorrente!” Selvaggia Lucarelli è intervenuta nella puntata de La vita in diretta di oggi tramite un videomessaggio registrato, dedicato a Milly Carlucci, che è stata intervistata da Alberto Matano. Nel video in questione la giurata di Ballando con le stelle, prima che la conduttrice parlasse dei preparativi per l’edizione 2020 che andrà in onda in primavera, ha fatto una scherzosa rivelazione, asserendo: Pochi sanno che l’anno scorso Milly Carlucci a Ballando si è innamorata di un concorrente: Antonio Razzi! Voleva anche fuggire con lui ma alla fine ha scelto di rimanere in televisione. Grazie Milly. Terminato il videomessaggio, Milly ha ovviamente riso asserendo: “In realtà amo davvero Antonio Razzi!”. Anticipazioni Ballando con le stelle, Fabio Canino manda ... Leggi la notizia su lanostratv

fipo972 : Momento ciofeca. Ma stasera solo caffè perché torno in turno con la mia collega solita. Sto già ballando maracaibo… - battres : @Barbara20993343 Musica classica Ballando con una bellissima femmina ? - EmanueleGarbero : @needronaldoo So che è partito come attore (non so facendo cosa) e poi ha fatto Ballando con le Stelle, L'Isola dei… -