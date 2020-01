Andrea Vianello: "Ho avuto un ictus, non riuscivo più a parlare" (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Il 2 febbraio dello scorso anno ho avuto un ictus, ho subito un'operazione d'urgenza, e quando mi sono risvegliato non riuscivo più a parlare. Proprio io, che sapevo solo parlare: non potevo dire nemmeno i nomi dei miei figli. Questo libro è stata la mia terapia e la mia speranza". Con questo tweet, Andrea Vianello, giornalista ed ex direttore di Rai Tre, in occasione dell’uscita del suo libro “Ogni parola che sapevo”, ha raccontato per la prima volta la malattia che lo ha colpito un anno fa. L’ictus e la perdita della parola Il libro di Andrea Vianello racconta la storia di un ictus, del suo ictus. Nel caso specifico si è trattato di un'ischemia cerebrale che ha colpito il lato sinistro del cervello, causata da una dissecazione della carotide. Una brillante operazione d'urgenza, nonostante una gravissima complicazione sul tavolo operatorio, è riuscita a salvarlo, ma nulla ha ... Leggi la notizia su tg24.sky

