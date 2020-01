Andrea Vianello: "Ho avuto un ictus che mi ha tolto la parola. Questo libro è stata la mia terapia" (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Il 2 febbraio dello scorso anno ho avuto un ictus, ho subito un’operazione d’urgenza, e quando mi sono risvegliato non riuscivo più a parlare. Proprio io, che sapevo solo parlare: non potevo dire nemmeno i nomi dei miei figli. Questo libro è stata la mia terapia e la mia speranza”. Lo scrive su Twitter il giornalista Rai, Andrea Vianello, mostrando la copertina del libro ‘Ogni parola che sapevo’, in uscita il 21 gennaio per Mondadori, in cui racconta per la prima volta la drammatica vicenda. Da allora Vianello, ex direttore di Rai3 e già conduttore di diverse trasmissioni del servizio pubblico, non è più comparso in tv ma ha continuato a commentare l’attualità dai social network.“La vicenda che Andrea Vianello si è deciso a raccontare - si legge nelle note di copertina - è la storia ... Leggi la notizia su huffingtonpost

