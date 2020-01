Amadeus e i Soliti ignoti si fermano per due puntate (Di lunedì 13 gennaio 2020) I fan di Amadeus e del programma i Soliti ignoti si devono rassegnare, almeno per due giorni dovranno rinunciare al loro programma preferito. Il conduttore deve cedere il posto i fan di calcio e della Coppa Italia. Stop ai Soliti ignoti Il 14 e 15 gennaio 2020 i Soliti ignoti dovranno fare un passo indietro. Certamente questo è un periodo molto pieno per Amadeus che probabilmente sfrutterà questa piccola pausa che gli viene concessa per concentrarsi sul Festival di Sanremo. Nelle prossime sere, su Rai1, andranno in onda due partite di Coppa Italia. Nella serata di giovedì tutto tornerà regolarmente e i fan di Amadeus potranno giocare al loro show preferito. Amadeus invita Mara Venier al Festival Intanto fervono i preparativi del Festival di Sanremo. Amadeus in persona ha invitato Mara Venier, nel corso del programma Chiamate Mara 3131, in onda su Radio 2, ad affiancarlo ... Leggi la notizia su thesocialpost

EnricoNigiotti : La befana vien di notte ed io vó da Amadeus.. A stasera, “Soliti Ignoti” su @RaiUno dalle 20.30! #Sanremo2020 - FrancescaAlotta : Che emozione sentire cantare tutti e alzarsi in piedi il pubblico dei SOLITI IGNOTI su RAI 1. Non avevo mai visto… - Barbarelle2010 : Interessante l'operazione nostalgia di Amadeus ne i soliti ignoti. Ieri #tizianarivale ci teneva a ricordare di non… -