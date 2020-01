Vizzolo, morto a 12 anni in ospedale per un’occlusione intestinale: la famiglia presenta denuncia (Di domenica 12 gennaio 2020) La famiglia di Francesco, il 12enne morto all'ospedale di Vizzolo Predabissi nel Milanese per un'occlusione intestinale, ha presentato una denuncia contro ignoti per chiedere di fare chiarezza su quanto accaduto. Sul caso la procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, mentre l’Asst di Melegnano e della Martesana ha avviato un percorso di audit interno per verificare quanto è accaduto e gli eventuali errori commessi dai medici. Leggi la notizia su milano.fanpage

SkyTG24 : Corpo inspiegabilmente congelato, rinviata l’autopsia del 12enne morto -