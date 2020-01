Verona Genoa 0-1 LIVE | iniziano i secondi 45′

Diretta/ Verona Genoa - risultato 0-0 - video streaming tv : ammonito Criscito : Diretta Verona Genoa streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni, risultato live della diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

PAGELLE Verona Genoa : TOP e FLOP del match VOTI : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Verona Genoa Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Hellas Verona e Genoa, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Perin FLOP: Rrahmani VOTI Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 5, Kumbulla 5.5, Gunter 5.5; Faraoni 6, Amrabat 6.5, Veloso 6, Lazovic 6.5; Zaccagni 6, Pessina 6; Verre 5.5. All. Juric ...

Verona Genoa 0-1 LIVE : Sanabria porta gli ospiti in vantaggio : Allo Stadio Bentegodi, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Giuseppe Francesco D’Amato, inviato a Verona) – Allo Stadio Marcantonio Bentegodi, Hellas Verona e Genoa si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Genoa 0-0 MOVIOLA 1′- Si Parte! E’ iniziata ...

Hellas Verona-Genoa - la partita comincia con 15 minuti di ritardo : la riga dell’area era storta : Il posticipo delle ore 18 della 19esima giornata di Serie A tra Hellas Verona e Genoa comincia con 15 minuti di ritardo. Il motivo? Una riga laterale dell’area di rigore disegnata sul campo dello stadio Bentegodi era storta. Il direttore di gara, Maurizio Mariani, insieme al designatore Nicola Rizzoli, ha deciso di fare una verifica di persona, come mostra l’immagine, e ha poi deciso che fosse necessario far rifare la linea bianca ...

FORMAZIONI Verona Genoa : novità in attacco per Juric - Sanabria-Pandev per Nicola : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Verona Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Hellas Verona-Genoa, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/2020. Juric si affida a Verre in attacco, mentre Nicola sceglie il tandem formato da Goran Pandev e Sanabria. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; ...