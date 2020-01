‘Valore diseducativo…’: Barbara D’Urso finisce nei guai, la condanna per una puntata di Pomeriggio 5 (Di domenica 12 gennaio 2020) Pomeriggio Cinque e Barbara D’Urso ancora nei guai Ancora una volta Pomeriggio Cinque finisce nei guai. L’ultima volta era accaduto poche settimane fa per via di contenuti poco adatti nella fascia in cui va in onda il rotocalco di Canale 5. In tanti, infatti, sono convinti che la trasmissione condotta da Barbara D’Urso sia solo un miscuglio di trash. Per questa ragione il Comitato d’applicazione del Codice media e minori si è scagliato contro il programma che va in onda da 13 anni accusandolo di tramettere delle immagini che ‘sviliscono la figura femminile’. La condanna da parte del Comitato dell’applicazione del Codice media e minori Nello specifico, la condanna da parte del Comitato dell’applicazione del Codice media e minori è mirata per due puntate ben precise. Una andata in onda il 15 ottobre 2019 e l’altra appena tre giorni dopo. In ... Leggi la notizia su kontrokultura

