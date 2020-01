Traforo del Partenio, Avellino Città Ideale “interroga” il presidente Biancardi (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Avellino Città Ideale sulla vicenda del Traforo del Partenio. “La notizia data a mezzo social del prossimo avvio del progetto per la realizzazione del collegamento della Valle Caudina con la valle del Clanio suona come un allarme vero e proprio per la prossima programmazione europea della Provincia di Avellino. Non conosciamo bene come sia venuta in mente al presidente avellano della provincia questa idea progetto, ma il costo presunto di circa 100 milioni di euro non è il solo elemento che suscita un misto di stupore ed incredulità, a tal punto che la sola idea già proietta l’amministrazione Biancardi ai vertici della classifica delle assurdità politiche di questa provincia. Lascia sgomenti il fatto che prima del progetto, che sembra ci si affretti ad imbastire già in forma ... Leggi la notizia su anteprima24

