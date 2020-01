Svolta nella Consulta: dovrà ascoltare anche la società civile (Di domenica 12 gennaio 2020) Luca Fazzo La mossa della presidente Cartabia: su temi rilevanti aperture a «esperti di chiara fama» Porte aperte alla Consulta. Appena tre anni fa, la Corte Costituzionale - chiamata a valutare la legge sulla procreazione assistita - aveva rifiutato di ascoltare voci importanti e autorevoli: come quella di Elena Cattaneo, senatrice a vita e docente universitaria, esperta di cellule staminali. Ed era apparsa a molti come la riprova di una Consulta chiusa in se stessa, convinta di poter decidere, anche su temi scientificamente complessi, sull'unica base delle conoscenze e delle convinzioni dei suoi giudici. Ora, sotto la guida del suo nuovo presidente Marta Cartabia, la Corte volta pagina. E apre le sue porte alla società civile, consentendo che a smuovere i suoi riti un po' ingessati arrivino le voci di chi nel paese reale vive e opera. Già qualche importante apertura si era ... Leggi la notizia su ilgiornale

