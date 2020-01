Salvini: “Giornalisti non capiscono, io e Borgonzoni separati perché due incontri sono meglio di uno”. Ma lui è a quota 42 comizi, lei 23 (Di domenica 12 gennaio 2020) “Ci sono alcuni giornalisti che non capiscono che noi in Lega riusciamo a fare due cose diverse contemporaneamente. Se io sono a Reggio, Lucia (Borgonzoni, ndr) è a Modena, se io sono a Parma lei è da un’altra parte. È meglio fare due incontri piuttosto che uno“. sono le parole di Matteo Salvini, a Reggio Emilia, di fronte a una platea di giovani leghisti. L’ex ministro dell’Interno fa probabilmente riferimento all’articolo del Fatto Quotidiano che dimostra come, in campagna elettorale, il leader del Carroccio abbia oscurato la candidata alla presidenza dell’Emilia-Romagna. Dal primo dicembre all’11 gennaio, Salvini ha toccato quota 42 tra apparizioni in pubblico e comizi. Borgonzoni è ferma a 23. L'articolo Salvini: “Giornalisti non capiscono, io e Borgonzoni separati perché due incontri sono meglio di uno”. Ma lui è a quota ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TizianaFerrario : fare propaganda alla #Salvini costa davvero tanto: soldi pubblici spesi x deformare la realtà e creare finte emerg… - Noovyis : (Salvini: “Giornalisti non capiscono, io e Borgonzoni separati perché due incontri sono meglio di uno”. Ma lui è a… - sofonisba55 : RT @tdrclaudio: Berlusconi ha scelto Salvini come suo erede politico dando alla Lega la massima visibilità nelle sue televisioni oramai la… -