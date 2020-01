Roma – Juve allo Stadio Olimpico 12 gennaio: tutte le info su divieti di sosta e transito (Di domenica 12 gennaio 2020) Al via il piano sicurezza della Questura in vista della partita Roma - Juve che si disputerà stasera, domenica 12 gennaio, alle ore 20.45. In campo tremila uomini delle forze dell'ordine a presidiare l'area, attesi 60mila spettatori. Le informazioni su divieti di sosta e transito e come raggiungere lo Stadio. Leggi la notizia su roma.fanpage

juventusfc : ?? Sarri: «La Roma è una squadra molto tecnica» Il Mister presenta la sfida con i giallorossi ??… - juventusfc : Numeri e statistiche per prepararci a #RomaJuve ?? #InNumbers ?? - GoalItalia : Asse caldo di calciomercato tra Juventus e Roma: Bernardeschi, Zaniolo e Pellegrini i nomi in ballo [?? La Stampa] -