Renzi non sta con Zingaretti: “Un nuovo Pd? Se fanno come Corbyn ci aprono un’autostrada” (Di domenica 12 gennaio 2020) Se fosse ancora nel Pd, Matteo Renzi farebbe battaglia contro la svolta annunciata dal segretario Nicola Zingaretti. L’ex premier, oggi leader di Italia Viva, è fortemente contrario all’apertura del partito a sindaci, movimenti e sindacati. “Se nel Pd fanno come Corbyn, ci apriranno un’autostrada”, si frega le mani Renzi, intervistato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera di oggi, domenica 12 gennaio. L’ex segretario parla all’indomani dell’intervista rilasciata su Repubblica in cui Zingaretti ha annunciato che, comunque andranno le elezioni regionali del 26 gennaio, dopo il voto si aprirà una fase congressuale del Partito democratico che porterà alla nascita di un “partito nuovo”. “Sono l’ultimo a poter parlare del dibattito del Pd”, osserva Renzi. “Ma ho rispetto per Zingaretti e i suoi: se pensano ... Leggi la notizia su tpi

