Pistocchi su Calciopoli: “Juve da C2, ma Zaccone chiese e ottenne la B. Il palazzo non è il loro ma di tutti” (Di domenica 12 gennaio 2020) In questi giorni si è tornato a parlare nuovamente di Calciopoli, in quanto il Collegio di Garanzia del Coni ha dichiarato esauriti i gradi della giustizia sportiva in merito al ricorso della Juventus sullo scudetto 2005-2006 assegnato all’Inter. Si è espresso in merito, ai microfoni di ‘FcInter1908‘, il giornalista Maurizio Pistocchi. “La parola fine – si legge – è stata messa dall’avvocato della Juventus, Zaccone, il giorno in cui, riconoscendo la responsabilità dei dirigenti bianconeri per Calciopoli, chiese e ottenne una Serie B con penalizzazione. C’è un’intervista dello stesso Zaccone del settembre del 2006 in cui l’avvocato dice: ‘C’erano quattro illeciti gravissimi e accertati, che avrebbero portato la Juventus alla C2’. I fatti sono quelli e non è possibile trovare un’assoluzione per quello che è successo. La realtà è che per ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

