PAGELLE Verona Genoa: TOP e FLOP del match VOTI (Di domenica 12 gennaio 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Verona Genoa Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Hellas Verona e Genoa, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Perin FLOP: Rrahmani VOTI Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 5, Kumbulla 5.5, Gunter 5.5; Faraoni 6, Amrabat 6.5, Veloso 6, Lazovic 6.5; Zaccagni 6, Pessina 6; Verre 5.5. All. Juric 5.5 Genoa (3-5-2): Perin 7; Biraschi 6, Romero 6, Criscito 5.5; Ankersen 6, Sturaro 6, Schone 6, Cassata 6, Barreca 6; Pandev 6, Sanabria 6.5. All. Nicola 6 ARBITRO: sig. Mariani di Aprilia Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Verona-Genoa, il primo tempo della gara del Bentegodi (live) - charliemchouse : Verona-Genoa, il primo tempo della gara del Bentegodi (live) - Dalla_SerieA : TMW - Le pagelle dell'Hellas Verona - Tutti i gioielli brillano, la guida è Pazzini - -