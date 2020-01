Milano, si arrampica su una gru con lo striscione “Stay Human” e poi si lancia con un elastico (Di domenica 12 gennaio 2020) Si è arrampicato sulla gru di un palazzo in costruzione a Milano e dopo aver esposto due striscioni con la scritta "Stay Human" si è lanciato con un elastico dopo aver acceso un fumogeno: singolare protesta questa mattina dinanzi al palazzo della regione Lombardia da parte di un uomo che è stato poi fermato dagli agenti della Questura poco dopo. Leggi la notizia su milano.fanpage

GMGabbiani : Si arrampica sulla Gru e minaccia il suicidio #milano #protesta #live - GMGabbiani : Si arrampica sulla gru e minaccia di lanciarsi, via Melchiorre Gioia #milano #protesta -