Milan, Kjaer è già pronto: mercoledì in campo contro la Spal (Di domenica 12 gennaio 2020) Milan, nuovo arrivo in casa rossonera quello di Kajer che potrebbe fare il suo esordio già mercoledì in Coppa Italia Il Milan è tornato a vincere nella gara di ieri contro il Cagliari grazie alle reti di Leao e di Ibrahimovic che è tornato al gol in maglia rossonera. Oltre la vittoria ieri è stata anche la giornata dell’arrivo di Kjaer che ha svolto in mattinata le visite mediche alla clinica La Madonnina. Il difensore, proveniente dall’Atalanta, è pronto per giocare e con molta probabilità mister Pioli potrebbe schierarlo in campo già nella serata di Coppa Italia di mercoledì contro la Spal. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

