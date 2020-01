Lucca, assalto omofobo durante una serata Lgbt: botte e auto vandalizzate (Di domenica 12 gennaio 2020) Lucca, assalto omofobo durante una serata Lgbt: botte e auto vandalizzate assalto omofobo in provincia di Lucca. durante una serata Lgbt, in un locale di Altopascio, un gruppo di ragazzi ha aggredito diverse persone insultandole per la loro omosessualità e ha danneggiato diverse auto parcheggiate all’esterno. L’episodio risale alla notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio. Secondo quanto riferito da alcune testate locali, una ragazza avrebbe riportato la frattura al dito di una mano. I carabinieri della stazione di Altopascio stanno indagano sull’accaduto. Un ragazzo ha raccontato su Instagram come si sarebbero svolti i fatti. “Stavo ballando normalmente quando, improvvisamente, due persone mi hanno aggredito, dandomi una manata, strappandomi la camicia e graffiandomi la schiena”, ha detto. Alla richiesta di spiegazioni sua e di altre persone che erano in ... Leggi la notizia su tpi

