LIVE Spagna-Serbia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Carreno Busta/Lopez-Djokovic/Troicki 3-6 0-1. I serbi avanti di un break nel secondo set (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 BREAK Serbia!!!!! Regalo di Lopez che commette doppio fallo nel momento peggiore. 40-40 Vola via la risposta di rovescio di Troicki sulla prima. 30-40 Bravo Carreno Busta a rete! 15-40 Troicki risponde alla grande e chiude Djokovic con un passante di rovescio. 15-30 Djokovic approfitta di una voleé corta di Lopez, Carreno Busta non tiene la botta del serbo. 15-15 Questa volta Djokovic sbaglia, dopo un’incomprensione con Troicki. 0-15 Carreno Busta non riesce a contenere la risposta di rovescio di Djokovic. Inizia il secondo set, al servizio la Spagna. 14.24 Inizio di partita tutto a favore della Spagna. Dopo aver subito il break in apertura Djokovic e Troicki hanno trovato il loro equilibrio e sono venuti fuori alla grande strappando per due volte il servizio agli avversari. 6-3 LA Serbia VINCE IL PRIMO SET!!!! 40-0 Gran prima ... Leggi la notizia su oasport

