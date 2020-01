LIVE Dinamo Sassari-Varese, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del diciottesimo turno di andata – Il programma tv e streaming del week-end di basket Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese, 18esima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2019-2020, nella prima giornata del girone di ritorno coach Gianmarco Pozzecco sfida il proprio passato, ospitando al PalaSerradimigni la Pallacansetro Varese di coach Attilio Caja. La Dinamo Sassari inaugura il girone di ritorno con il match interno contro Varese, squadra con la cui divisa, il coach dei sardi Gianmarco Pozzecco ha vinto il suo unico scudetto da giocatore, stagione 1998-1999, il decimo e fino ad ora ultimo trionfo di Varese nel massimo campionato italiano di basket. Sassari sarà chiamata a riscattare il passo falso in Champions League, dove la Dinamo è stata ... Leggi la notizia su oasport

Mimmo36545572 : RT @FIPIC: La #SerieAFipic torna in campo questa sera (ore 20), con il recupero della 4^ giornata tra Gsd Porto Torres e Dinamo Lab Banco d… - FIPIC : La #SerieAFipic torna in campo questa sera (ore 20), con il recupero della 4^ giornata tra Gsd Porto Torres e Dinam… - zazoomblog : LIVE Sport Atp Cup Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: Vinatzer e compagni pronti per lo slalom speciale risu… -