L’Iran convoca l’ambasciatore britannico: «Comportamento inappropriato». Brucia bandiera inglese davanti all’ambasciata a Teheran (Di domenica 12 gennaio 2020) Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l’ambasciatore britannico aTeheran, Rob Macaire, che ieri – 11 gennaio – era stato arrestato e poi rilasciato dopo poche ore, chiedendogli conto del suo «Comportamento inappropriato». L’uomo aveva presenziato alle proteste che vanno avanti da ieri nella capitale iraniana in solidarietà con le vittime dell’aereo abbattuto da Teheran, proteste durante le quali il regime e la Guida suprema, Ali Khamenei, vengono duramente contestati. L’accusa del governo iraniano per Macaire è quella di istigazione alle proteste. Rob Macaire, ambasciatore inglese a Teheran Macaire, fermato dalle autorità, ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle proteste in corso nella Repubblica islamica. Da Londra il Foreign Office vuole a sua volta «spiegazioni complete» dall’Iran sull’arresto temporaneo, ... Leggi la notizia su open.online

