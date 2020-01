La scelta di Meghan Markle? Un'opportunità per riorganizzare la royal family - (Di domenica 12 gennaio 2020) Carlo Lanna Tempo di discussioni dopo il "divorzio" dalla famiglia reale per Meghan Markle e il principe Harry, all'orizzonte si profila una vera e propria riorganizzazione È caos attorno al divorzio di Meghan Markle e del Principe Harry dalla famiglia dei Windsor. Un boomerang senza precedenti che si sta abbattendo sulla royal family con un’intensità mai vista fino ad ora. E a qualche giorno dalla bomba che è stata lanciata dai duchi di Sussex urge capire non solo le ragioni di Meghan e di Harry, ma soprattutto cosa succederà alla Corona. Una vera e propria insofferenza che sta preoccupando esperti, analisti e che sta scuotendo la stampa internazionale a caccia di news e indiscrezioni fondate. Sì, perché ad oggi ci sono troppi rumor e pochissime certezze. Eppure nonostante la situazione pare essere molto critica, potrebbe nascere qualcosa di "buono", un nuovo assetto della ... Leggi la notizia su ilgiornale

