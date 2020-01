Giovanni Custodero, è morto il calciatore 25enne di Fasano malato di tumore: aveva chiesto di entrare in coma farmacologico (Di domenica 12 gennaio 2020) Pochi giorni fa aveva annunciato sui social la sua decisione di entrare in coma farmacologico, per cercare di alleviare le sofferenze di quel sarcoma osseo contro cui da anni lottava, e questa mattina è arrivata la notizia della sua morte. Si è spento Giovanni Custodero, il calciatore 25enne originario di Fasano, nel Brindisino. Giocava a calcio a 5, ruolo portiere, in C/2, quando ha scoperto di essere affetto da un tumore che ha portato all’amputazione di una gamba e ad altri interventi chirurgici e pesanti cure. Fino al messaggio di lunedì: “Eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno dinanzi all’altro… ed io lo guardo in faccia.. capisco che è forte dell’energia con la quale l’ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco”. Così scriveva nel suo ultimo post su Facebook, dove aveva raccontato passo dopo passo la sua malattia, spiegando che “ho deciso ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Corriere : Il calciatore di 27 anni e l’annuncio: «Ho il cancro, da domani avrò la sedazione profonda» - fattoquotidiano : Giovanni Custodero, la famiglia del 25enne che ha scelto la sedazione: “Guerriero sorridente. Ora riposa tranquillo… - zazoomblog : È morto Giovanni Custodero il “calciatore guerriero” che aveva scelto di entrare in coma - #morto #Giovanni… -