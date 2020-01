vulcano Taal, nella provincia filippina di Batangas, poco più a sud della capitale Manila. L'attività del vulcano ha portato anche alla cancellazione dei voli all'aeroporto internazionale e alla chiusura precauzionale delle scuole. Cenere e fumo sono fuoriusciti dal cratere salendo per diversi chilometri e facendo ricadere a terra una pioggia di sassi. L'allerta sulla pericolosità del vulcano è a livello 4, con possibile eruzione entro poche ore.(Di domenica 12 gennaio 2020) Migliaia di persone evacuate di comuni circostanti il, nella provincia filippina di Batangas, poco più a sud della capitale Manila. L'attività delha portato anche alla cancellazione dei voli all'aeroporto internazionale e alla chiusura precauzionale delle scuole. Cenere e fumo sono fuoriusciti dal cratere salendo per diversi chilometri e facendo ricadere a terra una pioggia di sassi. L'allerta sulla pericolosità delè a livello 4, con possibile eruzione entro poche ore.(Di domenica 12 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Filippine, evacuazioni per vulcano Taal - mikyspeaker : In queste ore sta eruttando il #vulcano #Taal nelle isole #Filippine. In corso diverse evacuazioni nell'area. -