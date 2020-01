Dove vedere Sampdoria-Brescia in diretta tv e streaming (Di domenica 12 gennaio 2020) Dove vedere Sampdoria-Brescia in diretta tv e streaming Sampdoria-Brescia è un match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A, l’ultima del girone di andata: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 12 gennaio allo stadio Ferraris di Genova. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Sampdoria-Brescia: come arrivano le due formazioni La Sampdoria dall’arrivo in panchina di Claudio Ranieri è diventata una delle squadre più solide del campionato. L’ultima partita disputata – lo 0-0 di San Siro contro il Milan – ha lasciato molte certezze ai blucerchiati che, a dirla tutta, avrebbero meritato il bottino pieno viste le clamorose occasioni sciupate da Gabbiadini di fronte a Donnarumma. Una vittoria darebbe un grande slancio ai genovesi che potrebbero portarsi a +5 sulla zona retrocessione. Il Brescia ha senza dubbio ... Leggi la notizia su termometropolitico

