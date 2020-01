Diretta/ Reggio Audace Ravenna, risultato finale 3-1,: Scappini entra e segna! (Di domenica 12 gennaio 2020) Diretta Reggio Audace Ravenna streaming video e tv: risultato finale 3-1, decisiva una rete di Scappini negli ultimi minuti subito dopo il cambio. Leggi la notizia su ilsussidiario

matteosalvinimi : Gualtieri (Reggio Emilia), seconda tappa della giornata. Non si molla, seguite la diretta! #26gennaiovotoLega… - matteosalvinimi : Lega sempre più forte anche in Emilia-Romagna, oggi inauguriamo la nuova sede di Castellarano (Reggio Emilia), semp… - CaputMundi5 : RT @matteosalvinimi: Gualtieri (Reggio Emilia), seconda tappa della giornata. Non si molla, seguite la diretta! #26gennaiovotoLega #Borgonz… -