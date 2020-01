Crisi senza precedenti per la Royal Family, Elisabetta convoca un summit e William ‘piange’ per Harry: “non posso più proteggerlo” (Di domenica 12 gennaio 2020) E’ Crisi in Gran Bretagna dopo la scelta di Harry e Meghan di allontanarsi definitivamente alla famiglia reale, rinunciando ai ruoli ‘senior’ e divenendo così indipendenti. La regina Elisabetta ha trascorso oggi la domenica preparandosi alla riunione di famiglia prevista per domani, durante la quale sarà deciso il futuro dei duchi di Sussex. La regina ha convocato per il vertice di lunedì il nipote Harry, il fratello maggiore di William e il figlio Carlo. Secondo i media, Meghan parteciperà telefonicamente, visto che è già partita per il Canada, dove si trova con il figlioletto Archie. Buckingham Palace ha dichiarato che “varie possibilità” saranno discusse, mentre la regina vuole risolvere tutto entro “giorni, non settimane“. Il Palazzo ha sottolineato, comunque, che “per qualsiasi decisione servirà tempo per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

