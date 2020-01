Brad Pitt: "A Venezia alla première di Fight Club io e Edward Norton eravamo strafatti" - (Di domenica 12 gennaio 2020) Sandra Rondini L'attore ha ricordato divertito la proiezione di Fight Club alla Mostra di Venezia, quando, dopo aver fumato dell'erba, lui ed Edward Norton, non riuscivano a smettere di ridere, divertiti dal gelo del pubblco in sala Ospite del podcast "WTF" di Marc Maron, l'attore Brad Pitt ha raccontato di essersi presentato strafatto di marijuana a una prestigiosa première cinematografica e di non aver fatto altro che ridere durante tutta la proiezione del film in anteprima mondiale, finendo per essere guardato malissimo da tutti gli altri ospiti presenti in sala. Era la Mostra del Cinema di Venezia del 1999 e il film che presentava al Lido era il cult "Fight Club" di David Fincher, in cui recitava accanto ad Edward Norton. "Per qualche ragione io e Edward abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea fumarci una canna prima del red carpet e di sorbirci ancora una volta ... Leggi la notizia su ilgiornale

